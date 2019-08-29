Украина вышла на второе место по авиаперевозкам в Восточной Европе

Украина стала второй в Восточной Европе по количеству авиаперевозок.

Такой рейтинг по результатам первого полугодия обнародовал польский туристический портал Пасажер. По их данным, украинские аэропорты обслужили почти 11 млн человек.

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Возглавляет рейтинг Польша – 22 млн пассажиров. Румыния, которую впервые опередила Украину, сейчас на третьем месте. Завершает список Словакия, через ее аэропорты прошло чуть больше миллиона пассажиров.

Напомним, из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу.

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