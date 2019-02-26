Украина опередила все постсоветские страны по экспорту мяса птицы
Украина опередила все постсоветские страны по экспорту мяса птицы. Рейтинг составило Министерство сельского хозяйства США. В него вошли 10 государств. Из бывших республик СССР – кроме нас, еще Россия и Беларусь.
Украинские производители в прошлом году сбыли за границу более 300 тыс. тонн птичьего мяса.
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Белорусы вдвое, а россияне в три раза меньше.
А мировым лидером по объему экспорта курятины является Бразилия, которая поставила на мировые рынки более 4 млн тонн продукта.
К слову, мясо в Африку и самолеты в Китай: международные торговые связи Украины.
2019-02-26Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.