Украина опередила все постсоветские страны по экспорту мяса птицы

Украина опередила все постсоветские страны по экспорту мяса птицы. Рейтинг составило Министерство сельского хозяйства США. В него вошли 10 государств. Из бывших республик СССР – кроме нас, еще Россия и Беларусь.

Украинские производители в прошлом году сбыли за границу более 300 тыс. тонн птичьего мяса.

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Белорусы вдвое, а россияне в три раза меньше.

А мировым лидером по объему экспорта курятины является Бразилия, которая поставила на мировые рынки более 4 млн тонн продукта.

К слову, мясо в Африку и самолеты в Китай: международные торговые связи Украины.

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