Украина закупит у Франции 20 патрульных кораблей OCEA

Украина продолжает строить единую систему безопасности. Весной мы подписали соглашение с Airbus о покупке современных вертолетов, а сегодня договорились о поставках 20 патрульных кораблей. Вскоре их получат пограничники, которые полностью закроют наши морские границы.

Уникальное соглашение подписали в Париже министры внутренних дел Франции и Украины на выставке Milipol 2019, которая стартовала 19 ноября в Париже.

Сюда привезли новейшие технологии защиты личного состава, а также системы наблюдения, сбора и анализа данных и спасательного оборудования. Выставку торжественно открыл министр внутренних дел Франции – Кристоф Кастнер.

Катера компании OCEA уже сегодня имеют в своем арсенале несколько стран Северной Африки, также они работают в Тихом океане. Это крупные суда, 32 метра длиной, с легкимм корпусом из морского алюминия. Катер развивает скорость до 32 узлов и имеет запас хода до 1200 морских миль. Автономно патрулировать морскую границу экипаж может неделю. Соглашение предусматривает обучение персонала и техническую поддержку на 60 месяцев, а также локализацию производства.

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Стоимость проекта – 136 млн евро. Украина заплатит только 15%, остальное на выгодных условиях прокредитирует Франция. Первые катера мы получим уже через год. Вскоре поступят и первые вертолеты от Airbus.

Уже к концу года Верховная Рада должна ратифицировать подписанное сегодня с французами соглашение. Затем согласовываем технические моменты, запускаем производство и уже через год получим первый катер, а за полтора – на воду спустят первый корабль, полностью произведенный в Украине.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что два американских катера Island включили в состав ВМС.

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