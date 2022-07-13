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Украина сейчас в тренде: фешн-эксперт Зоя Звиняцковская о моде в условиях войны

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

Фешн-эксперт и историк моды Зоя Звиняцковская рассказала как мир высокой моды относится к украинским дизайнерам, а также об изменениях в этой сфере после войны. Дизайнер Вита Кин создала коллекцию одежды с элементами украинсков вышиванки, что привлекло внимание в мире моды.

— Украина уже не первый раз появляется на мировых подиумах — это связано и с политическими событиями в стране. После 13-14 годов был настоящий всплеск. Стоит отметить, что не каждое вышитое платье — украинское. Но в сегодняшних реалиях все хотят, чтобы это ассоциировалось с нашей страной, — рассказала Зоя.

Эксперт в мире моды считает, что Украина сейчас в тренде.

— Это хайп, а суть моды — быть всегда в тренде. С другой стороны, просто так нас никто не будет продвигать — Украину должны двигать наши отечественные дизайнеры. И хотя в условиях войны сложные коллекции не очень уместны, но в конце войны они должны появиться, как это было в 2015 году, — добавила Звиняцковская.

Зоя считает, что Украина — это мировой бренд и тренд. Наши дизайнеры несут в мир то, по чем нас узнают. Именно поэтому эксперт считает, что поствоенная мода Украины должна стать историей о свободных и современных людях.

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