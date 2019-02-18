Украина вспоминает героев Небесной Сотни: в центре Киева шествие памяти

Сегодня в Киеве на Аллею Небесной Сотни приходит много людей, чтобы отдать дань героям – кладут цветы, зажигают свечи. И в эти минуты должно было состояться шествие памяти.

Час назад в Михайловском соборе завершилась служба, где глава ПЦУ Епифаний молился за упокой Небесной Сотни. Несмотря на позднее время, многие люди несут цветы на аллею Небесной Сотни и вспоминают события, которые произошли 5 лет назад.

Ровно 5 лет назад во время революции достоинства мирное шествие митингующих завершилась кровавой расправой. Тысячи людей отправились в парламент, требуя возвращения конституции 2004 года, которая ограничивает президентское правление.

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Но в правительственном квартале на людей ждали беркутовцы и титушки. Они заблокировали прилегающие улицы – стреляли из помповых ружей и бросали свето-шумовые гранаты. При этом центр столицы перекрыли, остановили даже метро – чтобы киевляне не смогли прийти митингующим на помощь.

После этого силовики пошли в наступление на баррикады – назвали это антитеррористической операцией, задействовали БТР и водометы. Погибло более двух десятков человек, сотни получили ранения. И 18 февраля 2014-го года вошло в историю как черный вторник.

Всего же в период с 18 по 20 февраля в столкновениях погибли более сотни митингующих – их сейчас называют Небесной Сотней.

К слову, 5 годовщина Майдана. Борьба за свободу и достоинство не завершилась.

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