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Факты / Видео / Украина / Общество

Украина укрепляет линии обороны на Севере: Енин о возможном повторном наступлении РФ

Юля Захарченко редактор ленты

Украинские пограничники готовятся к вероятному повторному вторжению российских войск с северного направления. Захватчики атакуют украинские позиции и города, не имеют понятия о правилах ведения боя.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, какая сейчас ситуация в приграничных областях.

– Мы взаимодействуем с подразделениями Вооруженных сил Украины, укрепляем линии обороны вокруг наших границ. Это происходит в строгом соответствии с планами, утвержденными Верховным главнокомандующим. Безусловно, мы ужесточили режим службы в приграничных областях. Мы активно взаимодействуем, и вдоль линии госграницы выставляют дополнительные наряды. Мы готовы к отпору в любых повторных попытках. Сегодня чаще сталкиваемся с артиллерийскими и минометными обстрелами. Отдельные диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться из территории России. Обычно они получают достаточно жесткий отпор, и с большими потерями отступают.

Враг выработал определенную тактику действий: совершает отвлекающий огонь, чтобы не дать возможности украинским защитникам перекинуть определенные ресурсы на более горячие направления.

— Элементов накопления ударных группировок вдоль границ с Беларусью не наблюдается. Преимущественно враг совершает беспокойный огонь, не давая нам отвлечь определенные ресурсы на более горячие направления. Правоохранители работают достаточно активно. Наши спасатели оказывают максимально оперативную помощь местному населению, обезвреживают остатки попадающих на нашу территорию артиллерийских снарядов.

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