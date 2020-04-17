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Украина сможет выявлять Covid-19 на ранних стадиях — новая разработка ученых

Украина может определять коронавирус на ранних стадиях. Ученые одного из предприятий разработали и начали выпускать тесты, выявляющие антитела к Covid-19 на пятый-седьмой день заболевания.

Такие тесты смогут заменить дорогое и длительное ПЦР-тестирование и обеспечить массовый скрининг населения. Об этом информагентству УНН рассказал иммунобиотехнолог Николай Спивак. Он рассказал: над разработкой работали молодые ученые.

Тест прежде всего должен защитить медиков, которые массово заражаются от пациентов. Ведь болезнь на ранней стадии легче победить. Сейчас предприятие разрабатывает тесты, способные распознать вирус на третий-пятый день после инфицирования.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему государство не заказывает украинские ПЦР-тесты.

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