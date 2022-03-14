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Украинцы блокируют российские грузовики на польско-белорусской границе

Петр Демьянчук

Тридцатикилометровая очередь из российских грузовиков образовалась на польско-белорусской границе. Они, несмотря на санкции, пытаются провезти в страну-агрессорку европейские товары.

Но уже третьи сутки пересечь границу вблизи села Кукурики водителям не удается, потому что фуры блокируют украинские активисты. Тысячи грузовиков, которые до отказа забиты товарами останавливаются и ежедневно количество их увеличивается. Украинцы руками их осаждают и требуют от стран Евросоюза запретить россиянам пересечение границы.

Российские водители ведут себя нагло – бросаются и ссорятся с активистами. Была даже попытка наехать на участников блокады. Вмешалась местная полиция. Россияне умоляют украинцев дать им возможность выехать, потому что нужно кормить детей. В то же время то, что солдаты из их страны убивают наших детей и женщин, и держат украинцев в блокаде без воды и пищи — они цинично игнорируют.

Украинцы говорят — ни один автомобиль с товаром не покинет колонну и на вражеские территории не выедет.

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