Украинцы чаще интересуются арендой жилья на западной Украине – как спрос повлиял на цену

Напряжение на украинско-российской границе заставило жителей восточных областей и столицы искать, где они могли бы переселиться в случае массированного вторжения России. Для многих безопасным остается запад страны.

Факты ICTV рассказывают, сколько стоит аренда жилья в западных городах Украины.

Львов

Риелторы отмечают, что спрос на аренду жилья во Львове уже растет. Эта тенденция началась еще в конце прошлого года.

При этом стоимость аренды выросла несущественно – на 5-7% – от 5 тыс. грн за однокомнатную в старом доме до 14 тыс. грн за студию в новостройке. Чаще интересуются и покупкой квартир. Квадратный метр в Леве стоит от $1,5 тыс.

Ужгород

Несмотря на ажиотаж, цены здесь не изменились. Люди активно ищут для аренды дома – от $1 тыс. в месяц. Но больше всего интересуются квартирами за сумму 8-15 тыс. грн.

Ивано-Франковск

Почти на половину увеличилось количество желающих снять квартиру и в Ивано-Франковске. Здесь выбор велик. Стоимость аренды квартиры в новостройке – 6 тыс. грн.

Сейчас большинство желающих ищут аренду на несколько недель или на месяц. Риелторы отмечают, что звонят по телефону преимущественно из Киева и Харькова. Из-за спроса аренда здесь подскочила на 10-20%.

Между тем, местные власти многих городов запада Украины готовят специальные помещения — на случай, если придется принимать беженцев.

— Мы координируем свою деятельность с городскими председателями всех общин во Львовской области и западной Украине, то есть люди не будут ехать и один город. Это должна быть четкая государственная политика, – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

И все же, и чиновники, и простые люди надеются, что войны не будет и ждут не беженцев, а туристов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.