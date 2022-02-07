Украинцы массово покупают оружие: сколько оно стоит и какие документы нужны

Украинцы хорошо усвоили, если хочешь мира – готовься к худшему. С 2014 года, когда Россия напала на Украину, спрос на оружие стремительно вырос.

Приобрели популярность тиры и стрелковые клубы. Факты ICTV решили исследовать: кто имеет право легально купить оружие, какое именно и насколько сложно получить разрешение на него.

Один из оружейных магазинов расположен в центре столицы. Посреди дня здесь неожиданно людно, однако это не ажиотаж образца 2014 года, когда Россия напала на Украину.

– Тогда из магазинов смели все. Продали даже то, что никогда не покупали, – рассказал директор магазина оружия Максим.

Теперь запасы пополняют более активно, но в последние месяцы дефицит ощутим.

— Спрос на боеприпасы достаточно высок. Даже есть дефицит на определенные калибры, – поделился директор оружейной Вадим Конанчук.

Выбор оружия впечатляет. Журналистка Фактов ICTV рассказала, что в магазине есть даже предложения для нее.

— Я бы предложил самый распространенный травматический пистолет Форт-17. Его выпускает украинская компания Форт, – предложил директор магазина оружия.

Такой пистолет стоит более 20 тыс. грн, а заряжают его резиновыми шарами. Максим предложил его неслучайно.

Журналисты – одни из немногих, кому можно купить этот пистолет и носить в кармане. Право на это имеют правоохранители, судьи и их родственники, народные депутаты, государственные служащие и участники общественных формирований охраны порядка.

— Предназначен для самообороны, когда на вас нападают. Только тогда разрешено использовать это оружие, – рассказал директор магазина.

Арсенал для украинца – колоссальный. Карабины, ружья, винтовки, полуавтоматы! Все это может официально приобрести каждый. Самый популярный карабин стоит не менее 30 тыс. грн.

Берут и более дешевую гражданскую версию автомата Калашникова, который стреляет не поочередно, а единичными выстрелами. Правда, он уже проигрывает западным конкурентам. Помповые ружья – идеальны для начинающих, а их цена стартует от 6 тыс. грн.

Более серьезное оружие — полуснайперские винтовки. Они точны, смогут поразить цель даже в 1,5 км. И сверхмощные, потому что могут продырявить бетонную стену. Фактам ICTV демонстрируют патроны, которые тоже может купить любой. Кому по карману, конечно.

Условно все это оружие называют охотничьим. Но, конечно, покупают ее не для охоты. Кто-то для самозащиты, однако некоторые готовятся вступить в ряды терробороны – туда разрешили со своим ружьем.

Но просто зайти и купить карабин или ружье не получится, потому что нужно разрешение.

— Чтобы его получить, нужно сначала научиться умело и осторожно пользоваться оружием. Следует доказать это на экзамене офицеру Национальной полиции.

Инструкторы советуют сходить на пять занятий для базовой подготовки. Оперативно пройти ее сейчас – не так просто, потому что в тирах тоже людно.

Владеть оружием даже идеально – мало. Если вам не исполнился 21 год, были ранее судимы или не прошли нарколога с психиатром – разрешение на оружие полиция не даст. Если по всем критериям подходите – не выдыхайте, ждите ревизии участкового.

В общем, процедура оформления может длиться до двух месяцев. Специалисты отмечают, что иметь ружье – недостаточно. Нужны регулярные тренировки. Оружие без отточенных навыков – опасный кусок железа, который еще и может навредить.

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