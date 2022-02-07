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Факты / Видео / Украина / Общество

Украинцы массово покупают оружие: сколько оно стоит и какие документы нужны

Кристина Гавриш журналист Факты ICTV Юля Захарченко редактор ленты

Украинцы хорошо усвоили, если хочешь мира – готовься к худшему. С 2014 года, когда Россия напала на Украину, спрос на оружие стремительно вырос.

Приобрели популярность тиры и стрелковые клубы. Факты ICTV решили исследовать: кто имеет право легально купить оружие, какое именно и насколько сложно получить разрешение на него.

Один из оружейных магазинов расположен в центре столицы. Посреди дня здесь неожиданно людно, однако это не ажиотаж образца 2014 года, когда Россия напала на Украину.

– Тогда из магазинов смели все. Продали даже то, что никогда не покупали, – рассказал директор магазина оружия Максим.

Теперь запасы пополняют более активно, но в последние месяцы дефицит ощутим.

— Спрос на боеприпасы достаточно высок. Даже есть дефицит на определенные калибры, – поделился директор оружейной Вадим Конанчук.

Фото: Pexels

Выбор оружия впечатляет. Журналистка Фактов ICTV рассказала, что в магазине есть даже предложения для нее.

— Я бы предложил самый распространенный травматический пистолет Форт-17. Его выпускает украинская компания Форт, – предложил директор магазина оружия.

Такой пистолет стоит более 20 тыс. грн, а заряжают его резиновыми шарами. Максим предложил его неслучайно.

Журналисты – одни из немногих, кому можно купить этот пистолет и носить в кармане. Право на это имеют правоохранители, судьи и их родственники, народные депутаты, государственные служащие и участники общественных формирований охраны порядка.

— Предназначен для самообороны, когда на вас нападают. Только тогда разрешено использовать это оружие, – рассказал директор магазина.

Арсенал для украинца – колоссальный. Карабины, ружья, винтовки, полуавтоматы! Все это может официально приобрести каждый. Самый популярный карабин стоит не менее 30 тыс. грн.

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Берут и более дешевую гражданскую версию автомата Калашникова, который стреляет не поочередно, а единичными выстрелами. Правда, он уже проигрывает западным конкурентам. Помповые ружья – идеальны для начинающих, а их цена стартует от 6 тыс. грн.

Более серьезное оружие — полуснайперские винтовки. Они точны, смогут поразить цель даже в 1,5 км. И сверхмощные, потому что могут продырявить бетонную стену. Фактам ICTV демонстрируют патроны, которые тоже может купить любой. Кому по карману, конечно.

Фото: Факты ICTV

Условно все это оружие называют охотничьим. Но, конечно, покупают ее не для охоты. Кто-то для самозащиты, однако некоторые готовятся вступить в ряды терробороны – туда разрешили со своим ружьем.

Но просто зайти и купить карабин или ружье не получится, потому что нужно разрешение.

— Чтобы его получить, нужно сначала научиться умело и осторожно пользоваться оружием. Следует доказать это на экзамене офицеру Национальной полиции.

Инструкторы советуют сходить на пять занятий для базовой подготовки. Оперативно пройти ее сейчас – не так просто, потому что в тирах тоже людно.

Владеть оружием даже идеально – мало. Если вам не исполнился 21 год, были ранее судимы или не прошли нарколога с психиатром – разрешение на оружие полиция не даст. Если по всем критериям подходите – не выдыхайте, ждите ревизии участкового.

В общем, процедура оформления может длиться до двух месяцев. Специалисты отмечают, что иметь ружье – недостаточно. Нужны регулярные тренировки. Оружие без отточенных навыков – опасный кусок железа, который еще и может навредить.

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