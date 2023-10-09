Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
— Зеленский призвал объединиться против терроризма
— Ситуация в Израиле
— Украинцы застряли в Израиле
— Дискредитация Украины РФ
— Успехи ВСУ
— Большие потери техники в армии РФ
— Подготовка пилотов дронов
— Обстрелы Херсонщины
— Возвращение украинских детей
— Подросток-благодетель
— Разоблачение шпиона РФ
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