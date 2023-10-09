Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023

— Зеленский призвал объединиться против терроризма

— Ситуация в Израиле

— Украинцы застряли в Израиле

— Дискредитация Украины РФ

— Успехи ВСУ

— Большие потери техники в армии РФ

— Подготовка пилотов дронов

— Обстрелы Херсонщины

— Возвращение украинских детей

— Подросток-благодетель

— Разоблачение шпиона РФ

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Страны ЕС запретили въезд с вещами из России: реакция россиян
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Украинцы НЕ МОГУТ УЕХАТЬ из Израиля | СБУ разоблачила РОССИЙСКОГО КРОТА | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь