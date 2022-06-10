Украинцы обустраиваются в Польше: некоторые навсегда, а некоторые мечтают о возвращении

Сейчас в Польше 1,5 млн украинцев, спасаясь от войны, они выехали в соседнюю страну. Большинство планируют вернуться домой, но есть и те, кто обустраивается, ищут работу, учат язык.

– Приехали месяц назад из Одессы, – рассказала одесситка Виктория. — Мы до последнего хотели оставаться дома, но начались взрывы.

Виктория вспоминает – именно после попадания российской ракеты в дом, где погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок, женщина приняла решение бежать в Польшу. С тремя детьми сейчас арендуют квартиру и привыкают к новой жизни. Больше Викторию утешает – к детям вернусь покой.

– Было ужасно, когда я увидела что мои дети играют в войну. Они воображали, что они в бункере. Сейчас их состояние стабилизировалось. Они перестали пугаться самолетов. Громких звуков. Мы и сами перестали пугаться этого.

Женщина уже оформила помощь. Единовременно от государства получит 300 злотых – это 2200 гривен. И ежемесячно 500 злотых на ребенка. Но для этого каждый должен оформить PESEL – это одиннадцатизначный цифровой символ, идентифицирующий человека. Он позволит воспользоваться соцпомощью, медуслугами, получить доступ к системе образования и даже основать собственную компанию в Польше. А вот бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте отменен. Викторию это не огорчает. Женщина говорит — будут привыкать к новой жизни потому, что возвращаться в Украину пока не знает.

— У нас сейчас жизнь проходит в состоянии – мы ничего не планируем вообще, говорит Виктория.

Пока же – записалась на языковые курсы. Время на них есть, потому что детей может бесплатно отдавать в специализированные центры развития.

Подобные заведения появляются по всей Польше. Ежедневно в течение 4-х часов с детьми, а иногда со взрослыми занимаются педагоги и психологи.

У каждого есть разные тревоги. Кто-то в восторге и говорит, я буду жить в Польше. Мне здесь очень нравится, я могу себя развить. А кто-то очень грустит и он возвращается.

Психолог Ольга – украинка. Она тоже убежала от войны с двумя детьми. Человек на фронте. В центре развития ребенка нашла работу.

У нас в центре из 12 работников семеро – украинки. Потому что сам центр рассчитан в частности на детей из Украины. Мы понимаем, что работа сейчас нужна многим. Потому что у тебя работа – уверенность в завтрашнем дне.

Именно отсутствие работы, а значит, средств к существованию – одна из причин возвращения украинцев домой. В настоящее время, согласно опросу, 83% мигрантов еще не работают. Но более половины из них — работу ищут. Среди препятствий в трудоустройстве – языковой барьер. Харьковчанке Ирине повезло. Ее взяли на работу даже по специальности, женщина менеджер по туризму.

— Меня, я так понимаю, пожалели: взяли на работу. Это работа с людьми в сфере туризма. Конечно, толку от меня нет, мне дали обработку документов. Искать для людей по их параметрам туры. Я выполняю все, кроме общения с туристами.

Живут вместе с дочерью недалеко от Варшавы. Им бесплатно предоставили комнату. Но несмотря на всяческую помощь поляков домой собираются.

– Мы планируем возвращаться в Украину. Возможно, планируют остаться здесь те, кто уехал полным составом. Например, с мужчинами и родителями, а все, кто приехал, а там осталась семья, я уверена, что эти люди будут возвращаться.

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