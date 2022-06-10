Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Украинцы обустраиваются в Польше: некоторые навсегда, а некоторые мечтают о возвращении

Наталья Жуковская журналист Факты ICTV

Сейчас в Польше 1,5 млн украинцев, спасаясь от войны, они выехали в соседнюю страну. Большинство планируют вернуться домой, но есть и те, кто обустраивается, ищут работу, учат язык.

– Приехали месяц назад из Одессы, – рассказала одесситка Виктория. — Мы до последнего хотели оставаться дома, но начались взрывы.

Виктория вспоминает – именно после попадания российской ракеты в дом, где погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок, женщина приняла решение бежать в Польшу. С тремя детьми сейчас арендуют квартиру и привыкают к новой жизни. Больше Викторию утешает – к детям вернусь покой.

– Было ужасно, когда я увидела что мои дети играют в войну. Они воображали, что они в бункере. Сейчас их состояние стабилизировалось. Они перестали пугаться самолетов. Громких звуков. Мы и сами перестали пугаться этого.

Женщина уже оформила помощь. Единовременно от государства получит 300 злотых – это 2200 гривен. И ежемесячно 500 злотых на ребенка. Но для этого каждый должен оформить PESEL – это одиннадцатизначный цифровой символ, идентифицирующий человека. Он позволит воспользоваться соцпомощью, медуслугами, получить доступ к системе образования и даже основать собственную компанию в Польше. А вот бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте отменен. Викторию это не огорчает. Женщина говорит — будут привыкать к новой жизни потому, что возвращаться в Украину пока не знает.

— У нас сейчас жизнь проходит в состоянии – мы ничего не планируем вообще, говорит Виктория.

Пока же – записалась на языковые курсы. Время на них есть, потому что детей может бесплатно отдавать в специализированные центры развития.

Подобные заведения появляются по всей Польше. Ежедневно в течение 4-х часов с детьми, а иногда со взрослыми занимаются педагоги и психологи.

У каждого есть разные тревоги. Кто-то в восторге и говорит, я буду жить в Польше. Мне здесь очень нравится, я могу себя развить. А кто-то очень грустит и он возвращается.

Психолог Ольга – украинка. Она тоже убежала от войны с двумя детьми. Человек на фронте. В центре развития ребенка нашла работу.

У нас в центре из 12 работников семеро – украинки. Потому что сам центр рассчитан в частности на детей из Украины. Мы понимаем, что работа сейчас нужна многим. Потому что у тебя работа – уверенность в завтрашнем дне.

Именно отсутствие работы, а значит, средств к существованию – одна из причин возвращения украинцев домой. В настоящее время, согласно опросу, 83% мигрантов еще не работают. Но более половины из них — работу ищут. Среди препятствий в трудоустройстве – языковой барьер. Харьковчанке Ирине повезло. Ее взяли на работу даже по специальности, женщина менеджер по туризму.

— Меня, я так понимаю, пожалели: взяли на работу. Это работа с людьми в сфере туризма. Конечно, толку от меня нет, мне дали обработку документов. Искать для людей по их параметрам туры. Я выполняю все, кроме общения с туристами.

Живут вместе с дочерью недалеко от Варшавы. Им бесплатно предоставили комнату. Но несмотря на всяческую помощь поляков домой собираются.

– Мы планируем возвращаться в Украину. Возможно, планируют остаться здесь те, кто уехал полным составом. Например, с мужчинами и родителями, а все, кто приехал, а там осталась семья, я уверена, что эти люди будут возвращаться.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сколько стоит заправить автомобиль в Польше: стоимость бензина, дизеля и автогаза
Сколько стоит заправить автомобиль в Польше: стоимость бензина, дизеля и автогаза
Как украинцам получить денежную помощь от ООН в Польше
Как украинцам получить денежную помощь от ООН в Польше
Курс валют в Польше: сколько стоит гривна, доллар и евро
Курс валют в Польше: сколько стоит гривна, доллар и евро
До 5 тыс. грн в месяц: новая помощь от Красного Креста беженцам из Украины в Польше
До 5 тыс. грн в месяц: новая помощь от Красного Креста беженцам из Украины в Польше
Чем занять украинских детей на каникулах: адреса и контакты летних лагерей в Польше
Чем занять украинских детей на каникулах: адреса и контакты летних лагерей в Польше
Польские САУ Краб готовы выполнять боевые задания в Украине — Резников
Польские САУ Краб готовы выполнять боевые задания в Украине — Резников
Танки и бронетехника: Польша отправила Украине вооружение на $2 млрд
Танки и бронетехника: Польша отправила Украине вооружение на $2 млрд
Дуда начал тур по странам ЕС, чтобы убедить предоставить Украине статус кандидата
Дуда начал тур по странам ЕС, чтобы убедить предоставить Украине статус кандидата
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка