Украинцы, убегая от войны в Польшу, брали вышиванки, как оберег

Под украинские песни, в вышитых сорочках и с национальной символикой на Старой площади в Варшаве собрались несколько десятков украинцев. Глядя на все это действо, можно было бы подумать, что это где-то в Украине. Но нет, это польская столица, и все эти люди, хоть и были вынуждены оставить свою Родину, не оставили своих традиций.

— В этом году праздник проходит под лозунгом “вышиванка — это броня нашей нации, а мы сейчас защищаем весь мир”, — говорит вынужденная переселенка из Броваров Киевской области Анна Талденко. – Украинцы защищают мир. Вот потому мы здесь. Это праздник не просто вышитой одежды. Для украинцев это символ, это наш код, наша защита. Это очень важно, потому что это корни, это наша сила.

И эту культурную силу в виде вышитой сорочки – все присутствующие складывали в тревожный чемодан чуть ли не в первую очередь.

– Как у нас было? Было так, что нужно было ехать, — рассказал Уильям из Сум. – Трудно было! Возле Сум было тяжело. Что собирали с собой в чемодан? Да почти ничего. Но вышиванку взяла невестка. Первое, что она взяла – это вышиванки. У нас в семье вышиванки у всех. Вот тут у меня внучка, у нее бабушкина вышиванка, красивая! Бабушки уже нет, а вышиванка еще есть.

Но есть и те, кто просто физически не успел вывезти с собой вышиванки. Как вот Валентина с дочками. Но и без них здесь не смогли.

– Попросили нашего папу, который остался в Киеве, прислать нам вещи, – сказала киевлянка Валентина. — Ну и конечно же вышиванки. Так получилось, что буквально вчера, за день до Дня вышиванки нам пришла посылка, и там были наши любимые вещи. Это то, чего нельзя отнять у Украины. Это часть нашего наследия, и мы должны беречь его и нести дальше в будущее.

Инна – вынужденная переселенка из г. Прилуки Черниговской области поделилась своими мыслями:

– Для меня она важна тем, что она символизирует нашу будущую победу. Если честно, каждый раз, когда я ее надеваю – это как будто еще на шаг ближе к нашей светлой победе.

Все оставшиеся на родине украинцы участники акции в Польше передали поздравления и поблагодарили мужчин, которые защищают нашу землю. Все мысли и молитвы каждую минуту – они с вами! Со всей страной! Они вернутся и вместе мы будем праздновать следующий день вышиванки!

Фото: Depositphotos

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