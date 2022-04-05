Украинцы в Польше: как страна помогает нашим соотечественникам

С начала полномасштабной войны России в Украине свои дома вынуждены были покинуть около 10 млн человек. Из них более 4 млн стали беженцами. Больше всего людей выехало в Польшу.

Польские власти заявили, что готовы принимать столько украинцев, сколько будет необходимо. В целом в Польшу выехало больше всего наших граждан. Пограничное село Медика – один из пунктов пересечения. Здесь украинцы получают вещи первой необходимости и еду.

Сейчас в местных церквях собирают еду и вещи первой необходимости, которые направляются в Польшу, куда от войны бегут украинцы. А еще в Сакраменто работают курсы, где можно будет выучиться новой профессии.

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