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Факты / Видео / Мир

Украинцы в Польше: как страна помогает нашим соотечественникам

Ярослава Марущенко журналист Вікна-новини

С начала полномасштабной войны России в Украине свои дома вынуждены были покинуть около 10 млн человек. Из них более 4 млн стали беженцами. Больше всего людей выехало в Польшу.

Польские власти заявили, что готовы принимать столько украинцев, сколько будет необходимо. В целом в Польшу выехало больше всего наших граждан. Пограничное село Медика – один из пунктов пересечения. Здесь украинцы получают вещи первой необходимости и еду.

Сейчас в местных церквях собирают еду и вещи первой необходимости, которые направляются в Польшу, куда от войны бегут украинцы. А еще в Сакраменто работают курсы, где можно будет выучиться новой профессии.

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