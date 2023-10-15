Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Украинцы заблокированы в секторе Газа | ШТУРМ Авдеевки | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
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