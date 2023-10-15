Украинцы заблокированы в секторе Газа | ШТУРМ Авдеевки | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023

— Обстрел россиянами Херсона: что происходит в городе

— Обстреляли город из артиллерии: в Авдеевке погибли люди

— Захватчики ночью обстреляли Сумщину: какие последствия

— Без воды и электричества: как выживают жители Великой Новоселки в Донецкой области

— Украинцы заблокированы в секторе Газа: сложности эвакуации

— Единичные взаимные обстрелы: ситуация на границе с Ливаном обостряется

— Месяц кибербезопасности: что это и как присоединиться

— Программа психореабилитации: как сирот учат выживать самостоятельно

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 14:00 (15.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.