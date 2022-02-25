Украинцы сдают кровь для военных: адреса центров в Киеве и Одессе
Сейчас, как никогда, важно быть полезными и помочь нашей армии чем угодно. Поэтому медики и власть просят приходить и сдавать кровь.
Большинство украинцев прислушиваются к этому и идут в донорские пункты. Теперь Киевский городской центр начал работать круглосуточно.
В Киеве сдать кровь можно: улица Максима Берлинского, 12, и Петра Запорожца, 26.
Адреса сдачи крови в Одессе: Бисквитный переулок, 2, и улица Академика Воробьева, 5
Не будьте равнодушны и верьте в нашу армию. Вместе мы победим!
2022-02-25