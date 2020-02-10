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Факты / Видео / Мир

Украинец попал в топ-25 самых влиятельных деятелей в возрасте до 25 лет в Польше

Украинец Вадим Мельник в свои 25 лет попал в рейтинг польского Forbes.

Его компания в Польше производит дроны, которые используют в Голливуде и которыми можно транспортировать донорскую кровь.

О талантливом разработчике родом из Ивано-Франковска, который покорил Польшу и покоряет мир – сюжет Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы получают деньги на стартапы в Польше.

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