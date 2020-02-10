Украинец попал в топ-25 самых влиятельных деятелей в возрасте до 25 лет в Польше
Украинец Вадим Мельник в свои 25 лет попал в рейтинг польского Forbes.
Его компания в Польше производит дроны, которые используют в Голливуде и которыми можно транспортировать донорскую кровь.
О талантливом разработчике родом из Ивано-Франковска, который покорил Польшу и покоряет мир – сюжет Оксаны Михайловой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы получают деньги на стартапы в Польше.
2020-02-10
Теги: Forbes, Дрони, Польша, Розробки українців, Український стартапЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.