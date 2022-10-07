Украине нужны воины Интернета — стартовал пятый месячник кибербезопасности

В Украине начался пятый месячник кибербезопасности. В первый раз в условиях войны. Главная тема – кибервойна с Россией.

Месячник стартовал с информационной платформы для студентов. Кроме офлайн публики, к событию онлайн присоединились более 50 образовательных заведений. Представители киберполиции, госспецсвязи и Министерства обороны представили, что могут предложить молодым специалистам.

Замглавы Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Александр Потий отмечает, что на рынке сейчас дефицит качественных квалифицированных кадров. Поэтому их нужно пополнять.

Сейчас государство нуждается в киберспециалистах только в 30 профессиях этого направления. В частности, необходимы разработчики, тестировщики и аналитики. Идет создание кибервойска. Это подтверждают и в Министерстве обороны.

– Кибервойска существуют, они действуют. И сегодня внесены законопроекты, проекты решений парламента и правительства будут только помогать этому процессу, — отмечает заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Олег Гайдук.

В этом году месячник кибербезопасности будет насчитывать около 30 событий. Это – сессии, хакатоны, выставки и конкурсы. Цель – показать молодежи, что сейчас стране очень нужны их знания и желание работать на безопасность государства.

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