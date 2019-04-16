Украинка создала уникальную школу в Польше: уроки за бокалом вина и в офисе Google

Украинка в свои 29 лет создала в Варшаве уникальную школу. Она нетипична во всем и имеет безумную популярность.

Надежда Грушицкая родилась в небольшом городке Кременец на Тернопольщине, и еще во время учебы в местной педагогической академии поехала в Америку по программе Work and Job. В США и заработала стартовый капитал, когда подрабатывала официанткой в ​​пиццерии и рыбном ресторане.

В Варшаву приехала на магистратуру и начала воплощать свою идею. Прежде всего запатентовала название. Работала переводчиком в крупных корпорациях и отсюда позаимствовала систему подбора персонала. На компании и ориентировалась – предлагала выездные уроки для работников фирм. Хотела, чтобы ее школа не была просто стационарной, где ученики приходят в классы, а это должно быть нечто большее и гораздо интереснее.

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Нетипична школа во всем. Интерактивные занятия для детей в пустых классах, или курс итальянского для взрослых с носителем языка за бокалом просекко, или лекции в офисах таких корпораций как Google.

Школу украинка основала более 7 лет назад. Сейчас есть курсы из 7 языков. Штат – 55 профессионалов разного возраста. Преподаватели имеют хорошую зарплату, социальное обеспечение и стабильность. Надежда сама постоянно развивается и вкладывает в своих работников и будущее школы. Все деньги реинвестирует, купила 25% акций языковой школы на Мальте, в планах – школа в Италии, Великобритании и продажа франшизы.

К слову, Факты ICTV рассказывали об условиях работы и уровень жизни заробитчан в Польше и Германии.

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