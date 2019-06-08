Украинская черешня: польза для здоровья и как выбрать

Сладкая и полезная, но дефицитная. Мелитопольская черешня – самая известная в Украине из-за двухнедельных дождей дала вдвое меньший урожай.

На столичных рынках есть и Мелитопольская черешня, и Одесская и из Буковины. Оптовая цена от 40 грн, в розницу от 50. Но перекупщики продают и по 100.

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Александр каждую ночь встречает грузовик из Мелитополя, и сразу на рынок. Потому черешня должна быть свежая. Подсказывает, как выбрать свежую и вкусную. Чтобы была большая и сладкая – главный критерий.

Но ведро – это слишком, если не для наслаждения, а для пользы, достаточно съесть 10-12 штук. Черешню прозвали ягодой сердца, ведь в ней много глюкозы, питает сердце, и пектин, который выводит из организма холестерин. Полезная для гипертоников и для тех, кто страдает анемией. Главное – хорошо мыть.

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