Украинская символика и цепи единения: День соборности в Украине

Украина отмечает День соборности. 22 января 1919 на Софийской площади провозгласили Акт Воссоединения УНР и ЗУНР. Украинская народная республика была в полтора раза больше чем сейчас. Но просуществовала всего 147 дней.

В День соборности в Украине люди традиционно устраивают цепи единения. Первая акция состоялась в 1990 году. Традиция жива до сих пор.

Под музыку, кричалки и сигнал машин – так киевляне отмечают годовщину соборности. Традициям не изменяют – встречаются у моста Патона. Несмотря на разный возраст участников, цель у них одна – единство и соборность Украины.

Людно в этот день и в других городах. С утра в большинстве областных центров украинцы вышли на улицы с национальной символикой. Празднования продлятся целый день. И в каждом регионе обещают свои интересности. К примеру, в Ужгороде уже развернули 100-метровый флаг и пронесли его по городу. Подробности в сюжете Олега Корниенко и Светланы Ковбицы.

К слову, Факты ICTV рассказывали про 7 фактов о Дне соборности Украины.

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