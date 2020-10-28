Украинская вакцина от коронавируса: кто и как разрабатывал препарат

Украинские и американцы ученые представили прототип вакцины от коронавируса президенту Владимиру Зеленскому. Только украинской она не будет, ведь основные исследования проводились в клиниках США и Турции.

На завершение разработки государство планирует выделить 100-150 млн грн — этого хватит на клинические исследования. Окончательно станет ясно, работает ли вакцина, еще через год.

Соразработчик Владимир Сердюк продемонстрировал агрегат, на котором работал над выделением определенного вида белка. Речь идет об одном из протеинов вируса, так называемый н-протеин — украинские ученые считают, что он способен блокировать болезнь.

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Хотя новый препарат считают украинским, он будет, скорее, международным, ведь в разработке, с украинской стороны принимала участие не Академия наук, а ее сотрудники, которые работают на частную компанию.

Украинская вакцина против Covid-19

20 октября украинские исследователи представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследований украинской вакцины против коронавируса.

Они продолжались шесть месяцев и включали наличие нейтрализац