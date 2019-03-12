Украинское сельхозмашиностроение: сколько изготавливают машин и какое качество

Житница Европы без собственной техники. Такой стереотип навис над Украиной. Но постепенно ситуация меняется. И над этим работают 200 машиностроительных предприятий.

Одно из них в Кропивницком. На профильном заводе изготавливают грунтообрабатывающую и посевную технику – всего до 5 тыс. единиц в год. Продают на экспорт и на внутренний рынок. говорят, конкуренция бешеная, ведь должны производить технику не хуже западной. Сеялки, культиваторы, бороны – всего до 40 различных машин. Весь металл – украинский. Зарубежные только крепления. Многие детали изготавливают на американских станках. Работают с роботизированной техникой. Чтобы иметь качественную технику. Как, например, бороны, что вдвое экономят время и горючее, или, например, сеялка. Она настолько мощная, что втискивает любое зерно даже в невспаханную почву.

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А на предприятии в Богуславе изготавливают машины для обработки и подкормки растений. Сейчас они лидеры по выпуску опрыскивателей в Украине. Производство тоже с нуля. 3 года назад, когда государство разрешило не платить налог на прибыль, а инвестировать в предприятие, сюда закупили швейцарское и американское оборудование. Здесь производят более тысячи машин в год. Некоторые опрыскиватели уже через несколько месяцев разберут. Потому что хотя срок эксплуатации 7 лет, есть здесь такие, что работают все 12.

Техника этих и еще более 140 предприятий включена в специальную программу, позволяющую принимать фермерам украинские машины. А потом четверть стоимости им возвращает государство. Мелким фермерам – компенсируют до 40%. За год программой воспользовались более 7 тыс. аграриев.

Есть в программе и производители тяжелой техники – тракторов и комбайнов. Однако эта отрасль у нас развивается очень медленно. В правительстве объясняют – готовую западную технику – новую или подержанную – завозят беспошлинно. Тогда как детали, необходимые для сбора тех же комбайнов, украинцы покупают с высокими пошлинами. Поэтому такая техника довольно дорогая, и по качеству она уступает западной. И пока конкурировать с ведущими мировыми производителями мы не можем.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах застрелили директора агропредприятия.

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