Украинское производство – европейское качество: фабрика Леся шьет брендовую одежду

Европа и мир носят брюки известного немецкого бренда BRAX, даже не подозревая, что их шьют на фабрике Леся в Новоград-Волынском. Чтобы из кусочков ткани создать готовые брюки предприятию нужно всего 45 минут. За год фабрика Леся выпускает более 800 тыс. штанов. А 10 лет назад предприятие по собственной инициативе создало и свой бренд.

С 2005-го отечественная фабрика Леся начала сотрудничество с европейским брендом BRAX, который специализируется на продаже брюк. С тех пор немецкие и итальянские дизайнеры собственноручно разрабатывают для фабрики модели брюк. Присылают свои лекала в электронном файле, а здесь специальное оборудование вырезает детали будущего изделия.

Смотрите: Есть у каждого, но откуда? Когда впервые появились джинсы

Ткань в основном заказывают в Италии, Испании и Германии. Фабрика Леся шьет как женские, так и мужские брюки под брендом заказчика.

Сейчас здесь работают 560 человек. Это основное место трудоустройства для Новоград-Волынского населения. На фабрике есть своя школа для новых сотрудников. Обучают 10 дней по специальной программе. Ученики в результате должны сшить готовое изделие.

Чтобы цена не кусалась, 10 лет назад предприятие по собственной инициативе создало свой бренд – LAGRAND.

К слову, качественно и по умеренной цене: в Ровно запустили производство джинсов.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 11:23



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.