Украинские АЗС согласились снизить цены на бензин
В Украине существенно подешевеет топливо. Руководители крупнейших автозаправочных станций после встречи с антимонопольным комитетом согласились снизить стоимость бензина в среднем на 3-5 грн.
Основные игроки топливного рынка соглашаются, что после падения стоимости нефти в мире, они вынуждены корректировать цены на заправках.
Антимонопольный комитет на встрече с владельцами АЗС напомнил о мировой конъюнктуре. В целом же с начала года цены на топливо в Украине упали на 13%. Но стоимость менялась только после того, как в ситуацию вмешивался президент или Антимонопольный комитет.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как обвал цен на нефть повлияет на Украину.
2020-04-01
Теги: АЗС, Бензин, паливо, Цены на бензинЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.