Украинские АЗС согласились снизить цены на бензин

В Украине существенно подешевеет топливо. Руководители крупнейших автозаправочных станций после встречи с антимонопольным комитетом согласились снизить стоимость бензина в среднем на 3-5 грн.

Основные игроки топливного рынка соглашаются, что после падения стоимости нефти в мире, они вынуждены корректировать цены на заправках.

Антимонопольный комитет на встрече с владельцами АЗС напомнил о мировой конъюнктуре. В целом же с начала года цены на топливо в Украине упали на 13%. Но стоимость менялась только после того, как в ситуацию вмешивался президент или Антимонопольный комитет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как обвал цен на нефть повлияет на Украину.

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