Украинские бионические протезы: управляются силой мысли и в 16 раз дешевле аналогов
Уникальные бионические протезы разрабатывает изобретатель в Днепропетровской области. А делает он это с помощью 3-D принтера. Протезы не уступают в практичности и функциональности зарубежным аналогам. А стоят в разы дешевле. Управлять рукой-протезом можно с помощью силы мысли.
Парень заинтересовался изготовлением с началом войны на востоке. Сейчас, за протезами уже есть очередь. Каждому заказчику подбирают персональные мерки и по желанию можно выбрать любой цвет. Этот проект уникален, аналогов в Украине нет.
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Пальцы протеза – из пластика, а механика – металлическая. Искусственная рука, выдерживает вес до 5 кг.
На протезирование за рубежом – десятки тысяч долларов. Поэтому у изобретателя и возникла идея создать бюджетный протез, который не уступает зарубежным аналогам.
Изготавливают один протез несколько месяцев.
К слову, в Украине начали производить спортивные протезы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!