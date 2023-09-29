Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023

— Утренний обстрел центра Херсона: есть пострадажвшие;

— Ракетный удар по Николаеву: есть попадание;

— Враг вывел корабли в Черное море — возможна массированная ракетная атака;

— Нужна была “чистая биография” — история военного РФ, ушедшего на фронт из тюрьмы;

— Украинские дроны атаковали электрическую подстанцию в Курске;

— Оккупанты заманивают местных вакансиями в частных охранных структурах, а затем мобилизуют;

— ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;

— Палата представителей США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов;

— 24 дня в блокаде — очевидец оккупации Мариуполя издал книгу;

— Годовщина трагедии Бабьего Яра, где нацисты массово расстреливали безоружных евреев.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь