Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Утренний обстрел центра Херсона: есть пострадажвшие;
— Ракетный удар по Николаеву: есть попадание;
— Враг вывел корабли в Черное море — возможна массированная ракетная атака;
— Нужна была “чистая биография” — история военного РФ, ушедшего на фронт из тюрьмы;
— Украинские дроны атаковали электрическую подстанцию в Курске;
— Оккупанты заманивают местных вакансиями в частных охранных структурах, а затем мобилизуют;
— ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;
— Палата представителей США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов;
— 24 дня в блокаде — очевидец оккупации Мариуполя издал книгу;
— Годовщина трагедии Бабьего Яра, где нацисты массово расстреливали безоружных евреев.
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