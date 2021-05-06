Украинские инженеры создали собственный электрогрузовик: цена и характеристики

Команда инженеров из Днепропетровщины создала настоящий электрогрузовик. На реализацию проекта разработчикам понадобились два года и десятки часов за станками в гаражном боксе. Характеристики электроавтомобиля не уступают традиционному, а в качестве — даже превосходят.

Машина бесшумная, минимизирует вредные выбросы в атмосферу, а главное — очень экономная. Полностью зарядить аккумулятор можно от обычной розетки за четыре часа.

От двигателя до колес — все детали грузовика украинского производства. Оснащен электрокар безопасным литиевым аккумулятором на 40 кВт в час. При необходимости его можно увеличить или уменьшить — благодаря модульной конструкции.

Еще одно преимущество грузовика — многофункциональность, прежде всего благодаря раме. По желанию владельца автомобиль можно превратить в дом на колесах или портативный гараж. Весит машина чуть больше тонны и столько же способна перевозить.

Такой автомобиль пригодится предпринимателям, которые занимаются перевозками — особенно в условиях пандемии. Грузовик поможет сэкономить — на сотню километров тратит электричества всего на 34 грн.

Стоимость европейского аналога — более $ 40 тыс., Украинская машина обойдется втрое дешевле. А окупится такая техника всего за два года, уверяют инженеры. Сейчас они совершенствуют модель и работают над прототипом. Именно он очень скоро станет основой для серийного производства электромобиля.

Карту, где в Украине заправить электромобиль, можно посмотреть в нашем материале.

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