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Факты / Видео / Украина / Общество

Украинские курорты во время войны: как обустроены и безопасны ли

Людмила Цимбалюк журналист Факты ICTV, г. Винница Маргарита Верещагина Видеоредактор

После обстрелов курортной Сергеевки в тыловых регионах обеспокоены безопасностью отдыхающих. Ибо в относительно спокойных областях заботятся о работе и подъеме экономики. Разумеется, когда 5 или 10 лет назад сооружали гостевые дома и бассейны, о безопасных бомбоубежищах тогда никто не думал. Но вот в Винницкой области или Закарпатье об этом позаботились, и теперь будут рекомендовать к работе только те базы отдыха, которые имеют элементарные укрытия. И там все должно быть оборудовано по требованиям безопасности.

В Закарпатье баз отдыха немало, а вот правильных укрытий нет. В одном из комплексов Ужгорода специально оборудовать укрытие не пришлось. Рядом есть построенное еще в советское время бомбоубежище. Его расчистили от мусора и там можно укрыться в случае опасности. Есть еще другое место, которое работает во время воздушных тревог за укрытие – еще глубже под землей. С чаном, купелью и сероводородной водой. Здесь туристам очень удобно пережидать вероятную опасность.

Открывать базы отдыха ни в Ужгороде, ни вблизи Винницы власти не хотели. Но это дополнительное наполнение бюджета, которое сейчас очень необходимо.

Сейчас на десятках баз отдыха в относительно спокойных регионах отдыхают тысячи людей. Психологи уверяют, это важно, особенно для переселенцев, переживших трудные времена. Но эти комплексы должны быть безопасны.

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