Украинские флаги и слезы. Как Попасная празднует 6-ю годовщину освобождения от боевиков

В Попасной сегодня настоящий День победы Украины над российско-оккупационной армией. От которой 6 лет назад удалось освободить город.

Самый слодный после освобождения Попасной был 2015 год. Тогда из-за мести боевики едва не каждый день из пушек обстреливали жилые дома, а местные ребятишки играли среди артиллерийских воронок в войну.

За 6 лет войны в городе погибли 46 мирных жителей, 40 из которых лишь 2015 года. Более 60 частных домов были уничтожены до основания.

Восстанавливать удается за счет международных организаций, государство здесь помогает мало. Но Попасная извне кардинально отличается от других городов Донбасса.

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За годы войны прифронтовая Попасная нашла возможность не только восстанавливать разрушенные боевиками дома. Здесь смогли и перестраиваться. Центр в розах и с новой площадью — позавидует любой населенный пункт на Донбассе.

Несмотря на военную технику, здесь идеальные дороги, несмотря на близость к фронту, здесь курсируют пассажирские поезда.

И о сегодняшнем празднике здесь вспоминают едва ли не со слезами на глазах.

Очень важный день. Сегодня колонна машин по городу проходила, я плакала, стояла у окна, потому что очень трогательно.

Но главное, теперь в город уже не прилетают снаряды.

Именно военные, каждый раз метр за метром, годами продвигаясь вперед, оттягивают огонь боевиков из города на себя.

Сегодня там автопробег с украинскими флагами.

В 2017 году из-за обстрелов в Попасной пострадала 10-летняя девочка. Без света остались как минимум 128 домов. Там электроснабжение тогда ремонтникам аварийной бригады удалось восстановить.

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