Украинские разведчики: как наши воины на Запорожье уничтожили оккупантов

Их строгая мужская работа обычно незаметна и секретна, поэтому ее не всегда показывают в штабных сводках для общественности.

Впрочем, без военной разведки на фронте – никак.

Среди разведчиков, защищающих позиции на Запорожье, есть как опытные бойцы, так и совсем молодые ребята, которые воюют отнюдь не хуже.

Потому что имеют для этого вескую мотивацию – ожидающих освобождения родственников на временно оккупированной территории.

Эти ребята – разведчики. Показывать их лица нельзя. Но они охотно рассказывают о своих буднях: здесь, говорят, на войне как на войне. К которой уже – привыкли.

Разведчику на псевдо Черчилль всего 20, и оружие в руки он взял несколько месяцев назад. Причин сразиться с врагом у парня с мирной специальностью тракторист не меньше других: его семья ждет освобождения на временно оккупированной территории.

Парень каждый раз, как слышит родные голоса – обещает своим остаться в живых и обязательно освободить их из-под московского ига. И строит уже планы на будущее.

Конечно, ребята не тешат себя иллюзиями, потому что знают – враг близко и уходить отсюда не желает. Поэтому держат наготове для него заокеанский предохранитель оккупации.

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