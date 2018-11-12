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Украинские селяне могут получить за паи десятки тысяч евро компенсации

Мораторий на продажу сельскохозяйственных паев нарушает права украинцев. К такому решению пришел Европейский суд по правам человека, обязав Украину отменить запрет на торговлю землей. Если же этого не произойдет – украинцы смогут отсудить себе немалую компенсацию.

Запрещая продавать паи, государство нарушило их права. Ведь в условиях моратория поля в аренду приходится сдавать за бесценок.

Европейский суд, в отличие от украинских, с такими аргументами согласился и постановил: мораторий на торговлю сельскохозяйственными паями действительно нарушает права их владельцев.

Если же мораторий будет действовать и дальше – европейский суд готов присуждать украинцам немалые компенсации.

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Выплаты могут достигать десятков тысяч евро, поэтому они станут серьезным бременем для госбюджета, говорят чиновники. Ведь владельцев паев в Украине – миллионы. Поэтому ждать, пока они все подадут в суд, не стоит. Значительно лучше, наконец, отменить пресловутый мораторий. Тем более, что официально его действие должно завершиться уже через полтора месяца.

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