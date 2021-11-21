Украинские силовики тренируются противостоять нашествию мигрантов на границе с Беларусью

Тренировки по противостоянию наступлению нелегальных мигрантов из Беларуси отрабатывали украинские силовики в Ровенской области. К ним были задействованы все подразделения МВД – пограничники, полицейские, Национальная гвардия и терроборона.

— Отрабатывается взаимодействие между Государственной пограничной службой, Национальной гвардией и полицией по недопущению пересечения границы, взаимодействие по выявлению и задержанию мигрантов, уже пересекших незаконно границу и непосредственную работу с миграционной службой, — говорит заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Украина имеет более 1000 км общей с белорусами границы. К вероятному прорыву готовят жителей пограничных сел. Там увеличивают количество патрулей, привлекают общественные формирования. У людей просят быть бдительными и не способствовать мигрантам, а сообщать о них полиции.

И хотя пограничники говорят, что массовый прорыв мигрантов на наших границах пока маловероятен, но следует быть готовыми. Потому подобные учения провели на Черниговщине, а также проверили готовность силовиков на Житомирщине. Такие же тренировки будут и в других областях на границе с Беларусью.

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