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Украинские военные могут присоединиться к миссии НАТО в Ираке

Украинских солдат планируют снова отправить в Ирак. Они могут присоединиться к миссии НАТО, которая планирует возобновить работу в этой стране. Об этом накануне заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

20 наших офицеров могут стать инструкторами для иракских солдат.

Будут ли наши военные участвовать в боевых операциях? И какую выгоду получит от такого сотрудничества Украина – смотрите в сюжете Ольги Чайко и Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина просит НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей.

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