Украинские военные провели масштабные ракетные учения неподалеку от Крыма
В Херсонской области украинские военные провели масштабные ракетные обучения. Они прошли на одном из полигонов неподалеку от административной границы с временно оккупированным Крымом.
Бойцы тренировались наносить условный ракетный удар в случае агрессии со стороны полуострова.
Военные задействовали тактические ракетные комплексы Точка-У. Имитировали обстрелы и уничтожали цели врага на аэродромах и командных пунктах.
По словам командующего объединенных сил Сергея Наева, армейцы также отработали свои действия в условиях химического и радиационного заражения местности и ликвидировали диверсионные группы боевиков.
На полигоне тренировались преимущественно бойцы, которые сейчас несут службу на админгранице с Крымом.
Напомним, ранее во Львовской области завершились украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021, в которых приняли участие более 100 военнослужащих.
Спецназовцы тренировались брать участок государственной границы под свой контроль, разворачивать систему контрольных и режимных действий.