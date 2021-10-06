Украинские военные провели масштабные ракетные учения неподалеку от Крыма

В Херсонской области украинские военные провели масштабные ракетные обучения. Они прошли на одном из полигонов неподалеку от административной границы с временно оккупированным Крымом.

Бойцы тренировались наносить условный ракетный удар в случае агрессии со стороны полуострова.

Военные задействовали тактические ракетные комплексы Точка-У. Имитировали обстрелы и уничтожали цели врага на аэродромах и командных пунктах.

По словам командующего объединенных сил Сергея Наева, армейцы также отработали свои действия в условиях химического и радиационного заражения местности и ликвидировали диверсионные группы боевиков.

На полигоне тренировались преимущественно бойцы, которые сейчас несут службу на админгранице с Крымом.

Напомним, ранее во Львовской области завершились украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021, в которых приняли участие более 100 военнослужащих.

Спецназовцы тренировались брать участок государственной границы под свой контроль, разворачивать систему контрольных и режимных действий.

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