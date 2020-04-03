Украинские звезды на карантине: что делают дома и советы поклонникам

Концертные туры, тысячные залы зрителей и море оваций — для творческих людей и коллективов наступило не простое время, потому что этого уже нет и когда будет неизвестно. Из-за эпидемии и карантина, они испытывают не только убытки, потому что концерты и туры отменено. Но больше всего страдают от недостатка постоянного внимания поклонников, которой жили, которая держала постоянно в тонусе, к которой уже привыкли.

В кругу семьи карантин проводит Оля Полякова. Каждый вечер она вслух читает на ночь двум своим дочерям и выкладывает в сеть видео, чем радует и вдохновляет своих поклонников.

Певица Кристина Соловей также в самоизоляции. Говорит: пришлось отменить много выступлений, большинство из которых за рубежом. Такая пауза огорчает девушку, однако она находит и положительные моменты.

Подошел к карантину ответственно и Потап — он так же остается дома. Певец признается, его график совершенно не поменялся: занимается спортом, читает книги, учит английский, ежедневно звонит родителям и друзьям и, конечно, занимается музыкой.

Факты ICTV ранее писали о том, как звезды развлекают фанатов онлайн.

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