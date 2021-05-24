Украинских миротворцев в Конго эвакуировали из-за извержения вулкана

В Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго временно эвакуировали украинских миротворцев. Их переместили в безопасный лагерь.

Сейчас они вернулись в обычное место дислокации, но в случае необходимости готовы отправиться оттуда снова.

Между тем число жертв извержения в населенных пунктах, расположенных у подножия огненной горы возросло до 15 тыс.

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Вулкан начал извергаться накануне — после 19 лет сна. Раскаленная лава дотекла в аэропорт города Гома, где живет полтора млн человек. Власти рекомендовали выезжать.

К горожанам присоединились и жители соседних сел. Три с половиной тысячи беглецов от стихии перебрались временно в соседнюю Руанду. Им дали приют в школах и храмах.

Извержение вулкана в Конго

Извержение одного из активнейших вулканов Земли Ньирагонго началось 22 мая.

Сейчас в городе Гома полностью отключено электроснабжение и телефонная сеть.

Последнее извержение вулкана Ньирагонго фиксировалось в 2002 году. Тогда погибли около 250 человек и еще 120 тысяч человек остались без крова.

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