Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
— Оккупанты атаковали Донецкую область 08.02.2024: погибли два человека.
— Украинских военнопленных не было на борту российского самолета ИЛ-76 — Данилов.
— Сто украинских защитников вернулись домой.
— На фронте оккупанты атакуют химическими снарядами.
— В Днепре расформировывают полк особого назначения.
— На Буковине возводят модульный городок для семей военных.
— Группа Антитела даст живой сольный концерт во Дворце Спорта.
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