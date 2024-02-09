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Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024

— Оккупанты атаковали Донецкую область 08.02.2024: погибли два человека.

— Украинских военнопленных не было на борту российского самолета ИЛ-76 — Данилов.

— Сто украинских защитников вернулись домой.

— На фронте оккупанты атакуют химическими снарядами.

— В Днепре расформировывают полк особого назначения.

— На Буковине возводят модульный городок для семей военных.

— Группа Антитела даст живой сольный концерт во Дворце Спорта.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 10:30 (09.02.2024).

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