Украинский медик, живущий в США, заболел Covid-19 и рассказал о симптомах и лечении

Медики мира на передовой борьбы с коронавирусом. В самой горячей точке США — Нью-Йорке, с недугом борются и украинские врачи — Виталий Шама, обследуя больных и сам заразился Covid-19. Но продолжает работать, дистанционно, параллельно преодолевая недуг.

— Виталий, вы также заразились? Как у вас проходит болезнь? Остап Ярыш, Голос Америки.

Вот в этом вирусе, что мне не нравится — я не понимаю динамику. Знаешь, обычная какая-то болезнь — простуда, насморк, то мы можем построить планы. Три-четыре дня у меня температура, три-четыре дня я отлежусь, а потом я уже могу что-то делать. А с этим коронавирусом получается даже в легкой форме три-четыре дня температура, потом отлежался и стало лучше, потом опять плохо, — Виталий Шама, украинский медик в Нью-Йорке.

— Насколько я понимаю, вы самоизолировались? Как семья реагирует?

У меня как раз так получилось, что когда я работал, жена за неделю до того уехала в другой штат, и я им сказал не возвращаться.

Многие врачи, те, кто работают с пациентами или в больницах, они пытаются в настоящее время жить отдельно или снимать какую-то комнату, или с кем живут с коллегой, кто живет сам и работает в госпитале, чтобы домой не нести. Потому что очень трудно изолироваться и не принести что-то на одежде, руках или дыхании домой.

— Вы сейчас продолжаете работать дистанционно — как это происходит?

Со старыми пациентами, я просто зная их, знаю их проблемы. Я смотрю — этого стало больше, меньше, лучше, не лучше.

Факты ICTV ранее писали о том, как работают Голос Америки и BBC во время карантина.

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