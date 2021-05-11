Украинский проект Taryan Towers получил премию International Property Awards

По приблизительным подсчетам, в Украине около миллиона граждан имеют нарушения зрения или слуха. I для многих из них недоступны обычные форматы просмотра кино.

Чтобы сделать его более доступным, национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV присоединился к проекту по созданию звукоописаний к фильмам. Это формат со специальной закадровый звуковой дорожкой с описанием визуальной части ленты.

— Мы даем возможность как можно шире увидеть и понять, что в данный момент происходит на экранах, — говорит радиоведущий и тифлокоментатор Денис Денисенко.

Сейчас при поддержке онлайн-кинотеатра в ряд фильмов уже добавлено звукоописания, которые в сумме с диалогами, позволяют незрячему человеку смотреть кино и самостоятельно понять, что происходит на экране.

Кинорынок и коронавирус

Пандемия внесла свои коррективы в развитие киноиндустрии. Стали меньше снимать фильмов. Однако даже те, которые выпускают часто не выходят в прокат в кинотеатры. Однако ленты выходят на стриминговых сервисах. А это в свою очередь дало большой толчок для развития и расширения онлайн-кинотеатров.

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