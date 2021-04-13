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Украинский проект Taryan Towers победил в соревновании International Property Awards

Мировая награда International Property Awards официально украинская. Отечественный проект Taryan Towers одержал победу в международном соревновании.

Украинские девелоперы уверенно шагают к таким стандартам в строительстве, чтобы уже не только соревноваться, но и побеждать в мировых конкурсах.

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Основатель компании Артур Мхитарян считает, что эта награда имеет значение не только для проекта, но и для столицы в целом.

Поэтому в компании рассказали, что считают своей целью задавать такие стандарты, чтобы развиваться и отмечаться на мировом уровне.

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