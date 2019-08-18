Украинский виноград: цена и чем полезен

Ягода, которая замедляет процессы старения, предотвращает образование тромбов и соответственно сердечных болезней и даже чистит почки – это все о вкусном и сочном винограде, которого сейчас так много на наших рынках.

Выращивать виноград в Украине стало значительно легче.

Цены на рынке в Черкассах от 25 гривен за привозной и от 30 – за местный виноград. Но местного винограда заметно больше. Лето солнечное и сухое, поэтому урожай хороший, говорят виноградари.

Активный виноградный сезон продлится до конца августа. Поэтому есть время запастись витаминами А, С, В6. Виноград также содержит калий, кальций, железо, фосфор, магний и селен.

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