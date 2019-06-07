Украинский женский конгресс в Мариуполе – главные темы обсуждения

Преимущества участия женщин в политике и сфере безопасности и обороны, проблемы гендерного равенства и создание удобных и комфортных городов для всех жителей. Такие вопросы обсуждали сегодня участники Украинского женского конгресса в Мариуполе. Для проведения мероприятия этот прифронтовый город выбрали не случайно. Именно здесь, по мнению участников конгресса, все больные вопросы общества ощущаются с особой остротой.

Более ста участников и участниц из разных уголков страны, восемнадцать топ-спикеров и три дискуссионные платформы. Украинский женский конгресс объединяет активных и успешных людей из разных сфер: политики, бизнеса, общественного сектора и масс-медиа.

Главная цель собрания – сплочение вокруг идеи гендерного равенства в украинском обществе. Накануне парламентских выборов отдельная тема – место и роль женщин в политике. Потому что у нас их пока там немного.

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Хороший пример – Бундестаг Германии, где более 40% – женщины. Они умеют принимать непростые решения и работают даже лучше чем мужчины.

Значительная роль женщины и в сфере безопасности и обороны. Одна из тем конгресса – посвящена недопущению дискриминации и нарушения прав женщин в армии и после демобилизации. Больше всего здесь обмениваются мнениями и те, кто уже нашли свое место в мужском мире, и те, кто только с ним борются. Потому что чем скорее женщина поймет свою настоящую роль, тем меньше будет в Украине гендерных проблем.

Отдельно выделена дискуссия проекта Я смогу Фонда Елены Пинчук. Вопрос гендерного равенства и развития, так называемых дружественных городов касаются, прежде всего, людей с инвалидностью.

К слову, философиня и астрономиня – в Славском детей познакомили с гендерным равенством.

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