Украинцы игнорируют карантин: ситуация в регионах и соблюдают ли правила магазины

Несмотря на призывы властей соблюдать карантин, большинство людей его просто игнорируют. Общественный транспорт переполнен. Украинцы упорно не хотят носить защитные маски.

И что самое удивительное, во время карантина предприниматели неоднократно выходили на митинги и просили разрешения у властей открыться, обещали соблюдать все требования. Зато после первого смягчения на меры безопасности мало кто обращает внимание.

В одном из крупнейших супермаркетов Днепра за десять минут съемок журналисты насчитали как минимум два десятка нарушителей карантина. Кто-то не надел маску, а кто-то не соблюдает социальной дистанции. Пренебрегают требованиями медиков и сами кассиры. Покупателей без масок они вообще не должны обслуживать. Но руководство заведения своих подчиненных оправдывает. Мол, они четко придерживаются норм карантина.

Контролировать, чтобы покупатели надевали маски, должна служба безопасности магазина. Но для большинства предпринимателей главное не здоровье клиента, а его кошелек.

В одном из столичных центральных рынков продавцы в масках, а прилавки натянуты пленкой как защитный экран. Продавщицы уверяют, боятся не только за собственное здоровье, но опять остаться без работы. Поэтому карантинные нормы стараются соблюдать.

Зато покупатели вроде забыли об опасности коронавируса. Одни не придерживаются социальной дистанции, другие вообще или пришли без маски, или ее снимают на территории рынка.

А сегодня, 17 июня, на заседании Кабмина приняли решение продолжить до 31 июля адаптивный карантин.

Также принимается методика усиления карантина в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. За последнюю неделю 4 853 человека заболели коронавирусом.