Украинцы массово едут в Польшу. В очередях на границах застряли сотни людей

На пункте пропуска Медика в очередях застряли около 500 человек. Это единственный пеший переход на украинском-польской границе. Люди массово едут на работу в Польшу.

Ежедневно границу пересекает до 3 тыс. человек. Из-за большого количества желающих выехать, образуются длинные очереди.

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Но очередь не только к переходу, но и в туалет. В пункте пропуска работают только два туалета. Людям приходится ожидать час, а то и две.

Люди уставшие и истощенные, социальной дистанции не соблюдают, многие пренебрегают маской. Всего с начала возобновления работы пешего пункта Шегини Украины покинуло 35 тыс. человек.

В Польше растет спрос на украинских заробитчан. В апреле в страну приехали работать 34 тыс. украинцев, а в мае количество рабочих выросло втрое — до 94 тыс.

Такой наплыв объясняют тем, что Польша начала выходить из карантина, размораживать экономику, поэтому понадобились люди, которые бы работали на сезонных работах в аграрном секторе.

Но, несмотря на такие цифры, по мнению президента агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглота, в Польше сейчас работает примерно на 300-400 тыс. украинцев меньше, чем год назад. Главная причина сокращения — пандемия коронавируса.

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