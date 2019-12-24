Украинцы возвращаются домой: очереди из автобусов на границе с Польшей на 3 км

На границе с Польшей снова очереди. На этот раз на въезд в Украину.

Перед пунктом пропуска Дорогуск, который граничит с волынским Ягодином – 800 грузовиков, 300 легковых авто, десятки пассажирских автобусов.

Люди по несколько часов ждут на пересечение границы, уставшие, без элементарных удобств. Все потому, объясняют таможенники, что завтра у соседей Рождество.

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Украинцы возвращаются домой с заработков, с товаром из Европы едут и водители фур, ведь на праздники бизнес там не работает.

Такая же ситуация и на Львовщине. Автобусы там протянулись на три километра. Еще больше стоит грузовиков. Пограничники отчитываются, что привлекли дополнительные силы, чтобы пропускать машины быстрее.

Ранее Максим Нефедов сообщил, что во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей.

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