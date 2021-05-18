Украинцы в 2021 году стали чаще покупать новые авто — какие выбирают

С начала года украинцы приобрели более 31 тыс. новых машин. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в профильной ассоциации Укравтопром.

Сейчас в тренде японские, корейские и французские авто. И 75% из них — кроссоверы: не только дизельные или бензиновые, но и гибридные.

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Также автомобили часто берут в кредит, потому условия выгодные. Директор по продажам одного из автоцентров, который продал больше всего автомобилей в прошлом году, рассказал, что половина покупателей взяли авто в кредит.

— Во-первых, клиенту предоставляется скидка от 30 до 70 тыс. гривен, если он приобретает автомобиль в кредит. Во-вторых, он имеет возможность получить кредит на семь лет с минимальным взносом 10% и фиксированную ставку на весь срок действия кредита, — рассказал директор по продажам Андрей Чеконин.

Владимир Иванович, один из покупателей машины из салона, объяснил, почему выбирает нового железного коня именно в автоцентре, а не на автобазаре или в интернете из США, или Южной Кореи.

— Я спокойно выезжаю из салона, и я знаю, что я по крайней мере пять лет буду ездить, я только приезжаю сюда на техобслуживание, для того, чтобы поменять масло, фильтры. И продать такое авто очень легко. Потому что покупатель видит всю историю в книге, и нет вопросов, — отметил он.

Нынешние оптимистичные цифры специалисты авторынка с экономикой не связывают. Считают, что здесь больше присутствуют психологические предпосылки. Люди, после года в условиях пандемии, решили сэкономленные деньги использовать на новые автомобили. Не помешал и жесткий карантин — украинцы выбирали машины дистанционно.

Делать далеко идущие прогнозы специалисты не спешат, но надеются, что с завершением пандемии к психологическим причинам все-таки добавятся и экономические. И продажи новых автомобилей, а вместе с ними платежеспособность украинцев, будут только расти.

Закон о растаможивании авто

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта об упрощенном растаможивании автомобилей.

Он назвал это разумным компромиссом в защиту водителей, которые уже ввезли транспортные средства на территорию Украины.

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