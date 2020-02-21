Украинцы открыли музей кошек в Кракове

Хобби и интересы могут стать бизнесом. Семья из Донецка, из-за российской агрессии убежала в Краков, покинула свой дом, но дело жизни оккупантам не оставила – перевезла свою коллекцию кошек через блокпосты и границы и открыла в городе музей кошек. Пока дело не слишком прибыльное, но поскольку Краков туристический город, убеждены, что это даст свои доходы в будущем.

Здесь все про котов. Семья начинала с маленькой немецкой статуэтки. Сейчас здесь более тысячи различных фигурок, картин, посуды и других мелочей с мурчиками. Наталья и Юрий собирали их более 15 лет. С началом событий на Востоке выехали в Киев, а затем в Польшу.

В Донецке имели свой бизнес, связанный с туризмом, поэтому и подумали, что такой музей подойдет Кракову, который любят путешественники.

Нашли дом на одной из центральных улиц города и запустили туда свою кошку Гейшу. Планировали немного другой формат. Наталья мечтала о комнате для статуэток, отдельное помещение для картин, и пространство для отдыха посетителей с пятью живыми котами.

Факты ICTV ранее писали о том, в какие музеи пойти в Переяславе.

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