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Факты / Видео / Украина / Общество

Украинцы едут домой на Пасху — на границе с Венгрией снова очереди

На границе снова толпы. Украинцы едут домой на Пасху и ни о какой обсервации речь не идет.

На пересечение границы в пункте пропуска Тиса на Закарпатье ждут более тысячи заробитчан. Из Чехии, Словакии, Австрии и других европейских стран наши соотечественники едут транзитом через Венгрию. Этот пункт пропуска единственный на украинско-венгерской границе, который работает во время карантина.

Практически по всей Украине людей развозят частные перевозчики на микроавтобусах. Возле границы их — более сотни. И их услуги недешевые. К примеру, за проезд от Чопа до Тернополя просят 1200 грн с человека. За выходные здесь въехали в Украину почти четыре тысячи человек.

Перед праздниками пограничники ожидают только увеличение потока путешественников. Всех их отпускают домой на двухнедельную самоизоляцию. Но в очередях люди стоят порой нарушая карантинную дистанцию. И так ждут пересечение границы по полсуток.

К слову, Факты ICTV рассказывали о процедурах на границе для заробитчан.

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