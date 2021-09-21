Украинцев становится меньше: за полгода население Украины сократилось на 226 тысяч

За первое полугодие 2021 года население Украины сократилось на 226 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики за январь-июль этого года.

Количество умерших за указанный период достигло почти 400 тыс. человек. В то же время родилось 158 тыс. детей.

В Госстате отмечают: на 100 умерших сейчас – только 40 новорожденных.

Таким образом, по состоянию на 1 августа в Украине, за исключением оккупированных территорий, проживает менее чем 41,5 млн человек.

В августе Госстат обнародовал данные о демографической ситуации в Украине, согласно которым за январь-июнь 2021 года смертность населения превысила уровень 2020 году на 21,6%, в том числе в июне – на 4,3%.

Госстат также официально сообщил, что в 2020 году от Covid-19 умерло 20 709 украинцев. В то же время грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

В 2023 году в Украине планируют провести перепись населения. На ее подготовку закладывают средства в государственном бюджете на 2022 год.

Ожидается, что результаты переписи станут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического, социального развития и бюджетной политики.

В январе 2020 года в Украине провели пробную перепись населения. Тогда на основе информации мобильных операторов, Пенсионного фонда и государственных реестров посчитали, что по состоянию на декабрь 2019 года в стране проживало 37 млн 289 тыс. человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.